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В Городище подрядчик сорвал сроки контракта, его наказали

25 декабря в 15:56 368 просмотров

Прокуратура Городищенского района Пензенской области обнаружила, что ООО «Стривер» нарушило требования законодательства о контрактной системе.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, городищенская школа заключила с организацией договор на благоустройство спортивной площадки для сдачи норм ГТО. Однако подрядчик нарушил сроки контракта.

«Это создало угрозу здоровью детей, приступивших к занятиям в школе до окончания работ по благоустройству площадки», — отметили в ведомстве.

В отношении генерального директора организации возбудили дело об административном правонарушении. Мировой судья принял решение назначить наказание в виде предупреждения.


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