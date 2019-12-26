В Городище подрядчик сорвал сроки контракта, его наказали

Прокуратура Городищенского района Пензенской области обнаружила, что ООО «Стривер» нарушило требования законодательства о контрактной системе.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, городищенская школа заключила с организацией договор на благоустройство спортивной площадки для сдачи норм ГТО. Однако подрядчик нарушил сроки контракта.

«Это создало угрозу здоровью детей, приступивших к занятиям в школе до окончания работ по благоустройству площадки», — отметили в ведомстве.

В отношении генерального директора организации возбудили дело об административном правонарушении. Мировой судья принял решение назначить наказание в виде предупреждения.