Педагог из Бессоновского района отстояла в суде право досрочного выхода на пенсию

Жительница Бессоновского района обратилась в суд, чтобы доказать свое право выхода на пенсию досрочно.

По данным дела, женщина обратилась в управление пенсионного фонда в Бссоновском районе с заявлением о назначении досрочной пенсии по старости. Но ей отказали, пояснив это недостаточным стажем.

«Ответчик исключил из специального стажа истицы периоды нахождения ее на курсах повышения квалификации. Женщина посчитала отказ в назначении досрочной страховой пенсии незаконным», — сообщили в пресс-службе суда.

Согласно закону, стаж должен быть не менее 25 лет. Жительница района работает в школе с 1991 года. В итоге в суде посчитали, что у нее есть право выхода на досрочную пенсию.



«Для педагогических работников повышение квалификации является обязательным условием выполнения работы», — отметили в пресс-службе.



Решение вступило в законную силу.