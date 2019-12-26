В Пензе почтили память воинов-афганцев

Памятный митинг и церемония возложения цветов состоялись около мемориала «Афганские ворота». Затем ветераны посетили Ново-Западное кладбище, где почтили память однополчан, погибших в Афганистане.

Напомним, война в Афганистане началась в 1979 году и длилась более девяти лет. За это время 660 тысяч военнослужащих были призваны для исполнения служебного долга.

В пресс-центре облправительства сообщили, что в афганской войне участвовали 5000 жителей Пензенской области, 136 из них погибли, шесть человек пропали без вести.