Одиноким пенсионерам предложили выплачивать «Новогодний капитал»

Депутат Борис Чернышов предложил ввести для одиноких пенсионеров «Новогодний капитал», чтобы они приобретали продукты к празднику без ущерба для своего бюджета, сообщает телеканал «360».

В Госдуме предложение депутата поддержали. А в Союзе пенсионеров считают, что такая выплата должна быть для всех пожилых россиян, ведь определить одиноких будет трудно.

Борис Чернышов направил свое предложение министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.

Депутат уточнил, что финансироваться выплата, размер которой должен равняться средней пенсии по региону, должна из бюджета. Он считает, что средств в нем хватит. Парламентарий пояснил, что в России не так много одиноких стариков. К тому же на «Новогодний капитал» можно направлять сэкономленные после повышения пенсионного возраста средства.