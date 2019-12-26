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Одиноким пенсионерам предложили выплачивать «Новогодний капитал»

25 декабря в 17:36 268 просмотров

Депутат Борис Чернышов предложил ввести для одиноких пенсионеров «Новогодний капитал», чтобы они приобретали продукты к празднику без ущерба для своего бюджета, сообщает телеканал «360».

В Госдуме предложение депутата поддержали. А в Союзе пенсионеров считают, что такая выплата должна быть для всех пожилых россиян, ведь определить одиноких будет трудно.

Борис Чернышов направил свое предложение министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.

Депутат уточнил, что финансироваться выплата, размер которой должен равняться средней пенсии по региону, должна из бюджета. Он считает, что средств в нем хватит. Парламентарий пояснил, что в России не так много одиноких стариков. К тому же на «Новогодний капитал» можно направлять сэкономленные после повышения пенсионного возраста средства.


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