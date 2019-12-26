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Пензенское правительство и промышленники подписали декларацию о сотрудничестве

25 декабря в 17:26 284 просмотра

25 декабря прошло заседание Ассоциации промышленников Пензенской области.

В ходе заседания губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и руководители промышленных предприятий подписали декларацию. Ее цель — расширение взаимовыгодного сотрудничества, направленного на дальнейшее стабильное развитие экономики, улучшение инвестиционного климата, создание благоприятных условий для решения основных социальных задач.

В частности, стороны договорились о совместных мерах, направленных на создание дополнительных рабочих мест, обеспечение своевременной выплаты заработной платы не ниже величины двух прожиточных минимумов трудоспособного населения, установленного по региону.

Кроме того, декларация предусматривает реализацию инвестиционных проектов и программы повышения производительности труда, участие промышленников в осуществлении национальных проектов, увеличение доли товаров гражданского назначения и объемов экспорта промышленной продукции, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/promyshlennost/205348/

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