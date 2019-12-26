Россиянам объяснили, как оплачиваются новогодние праздники

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец рассказал, что зарплата жителей страны не должна стать меньше из-за праздников. Оплата за эти дни гарантирована Трудовым кодексом, уточнил телеканал «360» со ссылкой на «Российскую газету».

«Гарантия по сохранению оплаты труда применяется в зависимости от действующей у работодателя системы оплаты труда», — объяснил Иван Шкловец.

Он напомнил, что нерабочие праздничные дни в календарном месяце основанием для снижения зарплаты сотрудникам на окладе не являются. Они получат такую же сумму, что и обычно.

«Остальным работникам за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение», — добавил замруководителя Роструда, говоря сдельной оплате труда.

Иван Шкловец пояснил, что размер и порядок выплаты упомянутого вознаграждения зависит от договора или другого соглашения. Расход на подобную выплату относится к категории расходов на оплату труда в полном размере.