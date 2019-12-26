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Юной пензячке омрачили день рождения мошенники

25 декабря в 17:42 384 просмотра

19-летняя жительница Пензы собралась с размахом отпраздновать день рождения, в итоге оказалась в отделении полиции.

Девушка увидела объявление в интернете о сдаче коттеджа на улице Революционной. Она решила снять его для проведения праздника и позвонила по указанному номеру, но трубку никто не взял. Через час неизвестный перезвонил, он попросил внести предоплату почти за стоимость суток. В SMS пришли реквизиты, куда переслать деньги.

Когда пензячка выполнила все условия, ей перезвонили и сказали, что в коттедже сейчас проходит ремонт. Поэтому снять его не получится.

По факту мошенничества проводится проверка.

«Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар или услугу, нужно понимать, что данная сделка является опасной. Учитывайте риски. Помните о том, что в таких случаях вы не имеете никаких гарантий возврата денег или получения товара», — предупредили пензенцев полицейские.


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