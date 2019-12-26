В Пензе прошел митинг, посвященный 40-летию ввода войск в Афганистан (видео)

40 лет прошло с даты, когда в Афганистан по решению политического руководства СССР был введен ограниченный контингент советских войск. Почти за десять лет свой интернациональный долг в Арабской Республике исполнили тысячи советских солдат и офицеров. Среди них было немало пензенцев. Все, кто решил отметить круглую дату, собрались у мемориалов «Разорванная звезда» и «Афганские ворота».

У мемориала «Разорванная звезда» собралась лишь малая часть пензенцев, которые прошли Афганистан, но и среди них были те, кто оказался в ряду первых подразделений, откомандированных в соседнюю с Советским Союзом республику.

«Брали кабул и баграм — это стратегические аэродромы. Не сколько физически тяжело, сколько психологически проходить службу вдали от Родины», — сказал ветеран войны в Афганистане Сергей Артамонов.

Отслужить положенный срок и вернуться домой получилось не у всех. Официальная статистика погибших в Афганистане советских солдат и офицеров — чуть больше 15 тысяч человек. Из них более 100 — уроженцы Пензенской области. Их память 25 декабря почтили и у мемориала «Афганские ворота». Несмотря на потери, в рядах самих афганцев царит единое мнение — они выполняли свой долг, и в сложившихся к концу 1979 года условиях нельзя было не вводить в Арабскую Республику войска.

«По мнению многих ветеранов, это была правильная миссия. Мы тогда не знали, что такое терроризм, ваххабизм и талибан, эти понятия были распространены у южных границ Советского Союза, а мы жили в мире и спокойствии», — рассказал ветеран войны Александр Шашкин.

У «Афганских ворот» память пензенцев почтили минутой молчания и возложили цветы, а школьники выстроились перед Вечным огнем с портретами погибших героев-земляков. После ветераны-афганцы по традиции отправились на кладбища — навестить могилы своих боевых товарищей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.