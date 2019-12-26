В Пензе состоялась большая пресс-конференция губернатора (видео)

Губернатор Иван Белозерцев ответил на актуальные вопросы пензенских журналистов. Он провел большую пресс-конференцию по итогам года в круглом зале областного правительства. Глава региона рассказал о том, что было сделано в 2019-м, а также поделился планами на 2020 год.

В 2019-м регион добился серьезных успехов в экспорте товаров за границу. Одним из главных направлений стал Китай. В далекие времена главной торговой артерией служил шелковый путь, а теперь между Пензой и Поднебесной появился новый — по экспорту растительного масла. Объемы торговли с другими государствами должны только расти, сказал губернатор в ходе своей итоговой пресс-конференции.

«Президентом Российской Федерации поставлена очень серьезная задача по увеличению экспортной составляющей из регионов. Мы видим, что со всем справляемся, думаю, что так продолжится и в 2020 году», — сказал губернатор.

Также на пресс-конференции затронули проблему доступности новостроек для жителей региона. Как отметил Иван Белозерцев, в области действует несколько программ, которыми могут воспользоваться молодые семьи для приобретения жилья. Льготы можно получить, к примеру, при рождении первого ребенка. Кроме того, в 2019 году в регионе снизилась процентная ставка по ипотеке. Также журналисты спросили, не планируется ли строить в области жилье, которое можно взять в аренду по договору социального найма.

«Думаю, что это хороший проект, нам нужно его реализовать. В Европе он давно действует, в Москве и Санкт-Петербурге тоже. Мы очень внимательно отнесемся к этой проблеме в 2020 году, начиная с января», — рассказал Иван Белозерцев.

Кроме того, журналистов волновал вопрос реконструкции пензенского аэропорта. По аналогии с другими регионами этим должна была заниматься частная компания, но затем, опасаясь роста цен на авиабилеты, реализацию проекта приостановили.

«Мы решили взять паузу, посмотреть, как эти компании работают, узнать, какая ценовая политика на билеты в других регионах. Если оставим все как есть, то будем строить терминал на бюджетные деньги», — ответил глава региона.

В рамках пресс-конференции губернатор оценил работу нового мэра Пензы Андрея Лузгина, который еще совсем недавно занимал пост заместителя председателя областного правительства. О том, насколько сложно работать в городской власти Иван Белозерцев знает не понаслышке. Он восемь лет был председателем пензенской Гордумы.

«Оцениваю его работу со сдержанным оптимизмом. Быть мэром очень трудно. Если человек старается, нет сомнений в том, что у него все получится. Мы ему помогаем, поддерживаем», — сказал Иван Белозерцев.

За два часа журналисты успели задать главе региона более десятка вопросов. В ходе пресс-конференции губернатор отметил лучших представителей региональных СМИ. Оценки главы региона удостоились руководитель медиахолдинга «Экспресс», журналисты, редакторы, инженеры и дизайнеры, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.