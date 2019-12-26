Жительнице Мокшанского района пришла посылка со странным содержимым (видео)

Мошенничество при заказе товаров через интернет-магазин становится все более распространенным. На этот раз жертвой стала жительница Мокшанского района Пензенской области. Вместо платья за 4000 рублей она получила три мешочка с песком.

Надежда Ларина хотела порадовать себя покупкой нового платья. Увидев в интернет-магазине скидку 60% женщина без долгих раздумий оформила заказ. Спустя несколько минут ей позвонил представитель сайта. Девушка уточнила детали и сказала, что доставка будет наложенным платежом. Получив извещение, Надежда Ларина тут же отправилась на почту.

«Пришло SMS-сообщение, в нем было написано, что нужно получить посылку, в которой меня ждет подарок. Я отправилась на почту, выкупила ее, вскрыла, а там вместо платья оказалось три мешочка с песком и три майки. Конечно, была расстроена», — рассказала потерпевшая Надежда Ларина.

Перед заказом товара женщина изучила отзывы на сайте. Среди них не было ни одного отрицательного. Потерпевшая несколько раз пыталась связаться с продавцом и решить проблему, но попытки оказались безуспешными. На другом конце провода обещали разобраться в ситуации, но так и не приложили никаких усилий. Тогда Надежда Ларина обратилась в полицию.

«Уважаемые граждане, принимая решение об оплате товара наложенным платежом, помните, что вы оплачиваете на почте полученную посылку, а не ее содержимое. За находящийся внутри товар, который отправил поставщик, почта ответственность не несет. При покупке через интернет необходимо убедиться в том, что все соответствует заказанному, после чего производить оплату», — прокомментировал начальник полиции УМВД России по Мокшанскому района Павел Горячев.

По данному факту проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.