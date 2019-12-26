В Нижнем Ломове открыли новую детскую поликлинику (видео)

В городе Нижний Ломов Пензенской области открылась детская поликлиника, в которой смогут оказывать высококвалифицированную помощь. Раньше врачи вели прием в старом здании 1937 года постройки. К возведению нового современного медучреждения приступили по многочисленным просьбам жителей и работы завершили с опережением графика. Яркие и уютные кабинеты, в которых уже принимают маленьких пациентов, оценил губернатор Иван Белозерцев.

К возведению детской поликлиники приступили в марте 2019 года, кстати, после обращения местных жителей на «прямую линию» главы региона. В августе, когда съемочная группа телеканала «Экспресс» была на стройплощадке, рабочие завершали штукатурные работы и приступали к отделочным.

Трехэтажное здание построено в рамках госпрограммы по развитию территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечению транспортных услуг в регионе. Меньше чем за год удалось не просто открыть новое медучреждение, но и оснастить его всем необходимым. Оборудованы перевязочный, процедурный, массажный, физиотерапевтический и рентген кабинеты, зал лечебной физкультуры и игровые комнаты.

О широких возможностях оборудования, которое позволит сохранить здоровье малышей, врачи рассказали главе региона. Цифровой рентген аппарат дает возможность получить результат за минуту, а в новом стоматологическом кресле, кажется, и лечение пройдет безболезненно.

«Сделали хорошее дело для детей. Я уверен, что качество оказания медпомощи будет здесь выше, потому что условия созданы абсолютно другие и оборудование, которым оснащена поликлиника, — самое современное», — сказал Иван Белозерцев.

Пациентов будут принимать шесть врачей-педиатров, травматолог-ортопед, стоматолог, невролог, оториноларинголог и логопед.

«Уже есть специалисты для второго уровня оказания первичной медико-санитарной помощи. Единственное, мы привлечем из больницы Филатова хирурга и уролога», — рассказал главный врач нижнеломовской межрайонной больницы Ринат Янборисов.

После открытия детской поликлиники Ивана Белозерцева пригласили в гости к участковому врачу-терапевту Наталье Свиридовой. Она рассказала, что перебраться из областного центра в район, чтобы устроиться в поликлинику, ей помогла региональная программа поддержки молодых медиков.

«Здесь можно набраться опыта. У нас известные врачи из династии Баулиных начинали с сельской местности. Правильно, что мы приняли такую областную программу — строим жилье или приобретаем квартиры для врачей. Через семь лет она перейдет вам в собственность», — сказал глава региона.

В жилом доме — 18 двухкомнатных и 12 однокомнатных квартир, которые были сданы с отделкой под ключ. Там будут жить не только врачи, но и работники культуры, а также дети-сироты, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.