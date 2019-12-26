Пациентов пензенского госпиталя для ветеранов поздравил Дед Мороз (видео)

За несколько дней до Нового года Дед Мороз пришел поздравить пациентов госпиталя для ветеранов. К благотворительной акции присоединись творческие коллективы Пензы. На праздничном вечере они исполнили старые добрые песни.

Они пережили самую страшную из войн. Одни сражались на фронтах защищая страну, другие — падая с ног от усталости и голода трудились в тылу, а у кого-то на тяжелые военные годы пришлось детство. Но, несмотря на все невзгоды, они считают свою жизнь интересной и насыщенной. Пациентка госпиталя для ветеранов Валентина Леонидовна Голодяева попала на фронт после окончания фельдшерского отделения училища.

«А как мы медсестрами стали, это же курам на смех. Подошел начальник отделения и спросил, чего написано на бутылке с препаратом, если сможешь прочитать, то все, считай, ты медсестра», — рассказала она.

В столовой одного из отделений госпиталя для ветеранов собралось больше 60 человек. Для пожилых людей устроили настоящий праздник с участием известных творческих коллективов города.

Новый год — это семейный праздник, но некоторым придется его отметить в стенах больницы. Чтобы хоть как-то скрасить это время была придумана такая благотворительная акция. В госпитале она проходит уже не в первый раз.

«Люди достаточно долго лежат в паллиативном отделении, минимум — 21 день. Им скучно, грустно, они не могут попасть домой в эти предновогодние дни, которые проходят всегда в суете, в сказочной атмосфере. И для того, чтобы у них сохранилось чувство сказки, добра, новогоднего веселья, мы устраиваем им праздник», — сказал директор общественной организации «Круг доверия» Наталья Маньченкова.

Несмотря на преклонный возраст, эти люди также ждут чуда и верят в него. И самым желаемым гостем на этом празднике был Дед Мороз. Вместе с главным волшебником ветераны вспомнили песни своей молодости.

Не забыл Дед Мороз поздравить и тех, кто не смог присутствовать на празднике. Он зашел в каждую палату, чтобы пожелать здоровья и всего самого доброго в Новом 2020 году, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.