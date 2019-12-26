В пензенском отделении ПФР подвели итоги 2019 года (видео)

Средний размер пенсий вырос почти на 1000 рублей, кроме того, появились новые надбавки к основным выплатам. В отделении Пенсионного фонда России по Пензенской области подвели итоги уходящего года.

В 2019-м произвели небывалое количество перерасчетов пенсий. Это, в первую очередь, связано с внесением изменений в ряд федеральных законов. С 1 января страховые пенсии проиндексировали более чем на 7%, а в апреле на 2% увеличился размер государственных и социальных выплат.

«В результате проведенных индексаций и уточнений средний размер пенсий вырос на 815 рублей и на сегодняшний день составляет 13071 рубль по области, а средний размер страховой пенсии составляет 13484 рубля», — прокомментировал управляющий отделение ПФР в Пензенской области Михаил Буданов.

В уходящем году также были проиндексированы ежемесячные денежные выплаты — на 4,3%, почти в два раза увеличен размер ежемесячных пособий родителям, усыновителям и опекунам детей-инвалидов, а также сделан перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые трудились годом ранее.

Кроме того, в 2019-м повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве начали платить неработающим лицам из сельской местности со стажем работы не менее 30 лет. Размер повышения составит 1334 рубля. Всего на выплату пенсий и социальных выплат направлено свыше 75 миллиардов рублей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.