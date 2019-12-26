Губернатор провел в Нижнем Ломове «прямую линию» с детьми

В селе Новая Пятина благоустроят территорию детской площадки и установят спортивные снаряды. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе «прямой линии» с детьми, которую он провел в Нижнем Ломове.

Интересующие вопросы воспитанники детских садов и школ смогли задать в рамках ежегодной акции. В течение двух недель ребята писали эссе на тему «Какой вопрос я бы задал губернатору Пензенской области». Самые интересные были озвучены во время встречи.

Дети засыпали главу региона рассказами и вопросами. Ребята поспешили узнать, есть ли у него домашние животные, ходил ли он в детский сад и о чем мечтал, будучи ребенком.

«Педагоги призывали нас учиться, говорили, что мы их будущее. Я сидел и думал об этом. Хотел быть военным, похожим на своего дядю», — рассказал Иван Белозерцев.

Дети рассказали о своих любимых местах в Нижнем Ломове, а заодно спросили, где предпочитает проводить свободное время губернатор. Оказалось, что это площадь у строящегося Спасского собора и парковые зоны на Западной поляне.

«Создали комфортные условия, установили для молодежи спортивные снаряды, для тех, кто постарше — прогулочные зоны», — сказал губернатор.

Ребят вместе с родителями Иван Белозерцев пригласил в областной центр, а в завершение встречи участники «прямой линии» обменялись подарками, сообщает телеканал «Экспресс».