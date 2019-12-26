На центральной площади Кузнецка открылся детский зимний городок (видео)

В городе Кузнецке Пензенской области на обновленной центральной площади открылся детский зимний городок. В течение нескольких недель его обустраивали сотрудники муниципальных и бюджетных организаций. Там установили 15-метровую ель. Рядом — ледяная горка, игровая зона с аттракционами и фигуры сказочных персонажей.

Детский зимний городок занял практически всю центральную площадь Кузнецка. В 2019 году зону для зимних развлечений, кроме привычных, украсили дополнительные элементы оформления, созданные в ходе реализации проекта по благоустройству центральной части города на средства федерального гранта. Огни десятков парковых светильников, окружая со всех сторон главную елку, удачно дополнили праздничную иллюминацию.

«Мы уже несколько лет проводим такой праздник, но сейчас он будет проходить на обновленной площади. Она очень светлая и уютная, появился детский городок. Мы сделали все для того, чтобы праздник прошел хорошо», — сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Дед Мороз, Снегурочка со своими помощниками развлекали жителей города, предлагая им то спеть, то потанцевать, то поводить хоровод. И впредь во все дни новогодних торжеств (0+) центральная площадь будет одним из основных мест праздничного времяпровождения жителей Кузнецка, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.