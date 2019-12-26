В Пензе школьники поздравили ветеранов с Новым годом

В Пензе стартовала акция «Открытка для ветерана» (0+), которую поддержал губернатор Иван Белозерцев.

Акцию инициировали ученики гимназии № 1. В преддверии Нового года дети сами сделали открытки для ветеранов Великой Отечественной войны. Ребята написали главе региона письмо с просьбой поддержать их и помочь в приобретении подарков.

Иван Белозерцев отметил, что это замечательная идея, и обещал оказать содействие.

25 декабря ученики посетили трех ветеранов Великой Отечественной войны: Алексея Глушенкова, Нязыва Акчурина и Алексея Шульмона, вручили им сделанные своими руками новогодние открытки и подарки, предоставленные службами социальной защиты, сообщили в пресс-центре облправительства.