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В Пензу привезут мощи блаженной Матроны Московской

26 декабря в 10:31 330 просмотров

В Пензу 3 января привезут частицу мощей блаженной Матроны Московской. Местные жители смогут прикоснуться к святыне в любые дни до 19 января.

Частица мощей будет находиться в Спасо-Преображенском мужском монастыре. Ее привезут в ковчеге из Свято-Успенского храма села Себино Тульской области, сообщили в пресс-службе пензенской епархии.

Поклониться святыне можно будет с 6:00 до 19:00 ежедневно. Каждый день перед ковчегом будут совершаться молебны с чтением акафиста святой блаженной Матроне. Все вопросы можно задать по телефону 8 (8412) 52-25-55.

Святая блаженная Матрона Московская — одна из самых известных и почитаемых в России. По молитвам ей происходит огромное количество чудес, многие люди получают исцеление от болезней и утешение в скорбях.


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