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«Дамате» провела встречи с 250 жителями районов

26 декабря в 12:10 204 просмотра

Руководство ГК «Дамате» регулярно проводит встречи с жителями районов присутствия компании в Пензенской области. За три месяца 2019 года на них побывали более 250 человек.

В частности, мероприятия прошли Вадинском, Колышлейском, Мокшанском и Спасском районах. На встречах присутствуют активисты, лидеры мнений, руководители общественных объединений, сотрудники служб занятости населения, органов местного самоуправления и администраций.

Жители задавали вопросы и вносили предложения руководству компании. Они касались кадровой политики, работы с молодежью, благоустройства территорий населенных пунктов, продукции «Индилайт». Кроме того, были обращения по поводу создания смежных бизнесов в районах. На все это подробно дали комментарии представители «Дамате».

В ходе последней в этом году встречи жителям районов рассказали об итогах деятельности компании и планах работы на 2020-ый.

Предприятия ГК «Дамате» охватывают все больше районов Пензенской области. В настоящее время они есть в Нижнеломовском, Колышлейском, Вадинском, Мокшанском, Спасском и Наровчатском районах. С появлением новых площадок, не только увеличиваются объемы производства — появляются новые рабочие места, растут налоговые поступления в бюджеты всех уровней, появляется смежный бизнес. Таким образом, «Дамате» помогает в развитии территорий, где расположены объекты компании.

Фотография: фото предоставлено ГК "Дамате"

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