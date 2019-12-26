11 пензенцев прошли в полуфинал «Лидеров России»

Всего в очные региональные полуфиналы пригласили 2 988 конкурсантов, от Приволжского федерального округа — 335 человек. В январе и феврале во всех федеральных округах пройдут отборы, участники которых будут состязаться за право выхода в суперфинал, сообщает пресс-центр регионального правительства.

От Приволжского федерального округа на конкурс поступило 41 965 заявок. К очному этапу пригласили 335 участников. 11 из них — из Пензенской области.

Отбор в суперфинал в ПФО будет проходить с 31 января по 3 февраля. Участникам нужно будет приехать в Казань.

Напомним, конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента России Владимира Путина и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.