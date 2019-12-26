Маленький Принц нуждается в любви. Пензенцы ищут дом особенному котику

«Маленький Принц — невероятно красивый и несчастный одновременно. Он жил в одном из дворов Пензы. Его подкармливали, не обижали, но в какой-то момент его сбила машина. Малыша отвезли к врачу, сделали рентген и построили спасительный теплый домик в гараже. Да вот только в таких случаях время играет против всех, делать операцию даже спустя двое суток — бесполезно, с учетом того, что в нашем городе нет таких специалистов и МРТ. Поэтому мы начали лечение без операции», — рассказали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Они добавили, что сначала дела шли плохо, им пришлось преодолеть много трудностей, прежде чем малыш встал на ноги.

«Вчера маленького Принца смотрела наш врач. У него отличная динамика — котик сам встает, но ему нужно больше ходить», — отметили сотрудники фонда.

Котику нужна домашняя передержка или любящий хозяин, чтобы он мог передвигаться по квартире, а лучше — плавать в ванне. Узнать о том, как помочь малышу, можно здесь.