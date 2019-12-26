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Пензенец хотел помочь тете не сесть за убийство, но сам оказался под статьей

26 декабря в 12:34 222 просмотра

В Пензе расследуют уголовное дело по факту заведомо ложных показаний. Обвиняемый — 27-летний мужчина, который решил помочь своей тете избежать наказания за убийство.

Установлено, что пензенец приехал в гости к тете. Когда компания выпивала, женщина поссорилась с сожителем и зарезала его. Сначала она во всем призналась, а потом поменяла показания.

По версии женщины, ее любимый сам нанес себе раны ножом. Племянник решил подержать родственницу и подтвердил в суде эти слова.

«Следователи, проверяя различные версии, назначили судебную медико-криминалистическую экспертизу, которой установлено, что на халате злоумышленницы были брызги крови погибшего. Другая экспертиза исключила то, что мужчина мог сам нанести себе травмы», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В итоге пензячку признали виновной в убийстве и назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд признал, что показания племянника были ложными. В его отношении возбудили уголовное дело.

Расследование продолжается.


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