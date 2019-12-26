Пензенец чудом избежал аварии. ВИДЕО

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26 декабря в 12:49 208 просмотров

Пензенский водитель опубликовал видео в одной из пензенских групп соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что авто пензенца подъехало к перекрестку улиц Ударная и Воровского. При этом у него было преимущество перед машинами, двигающимися по перпендикулярной проезжей части, которое подтверждает установленный знак «Главная дорога». В этот момент слева повернула «ГАЗель», водитель которой даже не замедлил ход.

Столкновения удалось избежать. Автор поста успел вовремя нажать на тормоз.
Согласно КоАП, за нарушение предупреждающих знаков на перекрестке водителю может грозить штраф 1000 рублей.

Сотрудники ГИБДД напоминают автолюбителям, что следует соблюдать правила дорожного движения. Во избежание ДТП нужно двигаться с разрешенной скоростью и избегать резких маневров.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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