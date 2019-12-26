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В Пензе перевозчик увеличил число маршруток до Барковки

26 декабря в 13:07 196 просмотров

Жительница Барковки обратилась к мэру Андрею Лузгину по поводу оборудования освещения, ремонта дороги, транспортного обслуживания и водоснабжения микрорайона.

По словам главы администрации, для улучшения транспортного обслуживания перевозчик увеличил количество маршруток № 20. Сейчас их — 11 штук. Андрей Лузгин поручил управлению транспорта и связи города провести очередную проверку графика движения маршруток.

Что касается уличного освещения, необходимо составить смету на строительство сетей. Затем мероприятия по обустройству светоточек включат в общегородской перечень объектов на плановый период, сообщили в пресс-службе мэрии.

Также Андрей Лузгин ответил на обращение по поводу холода в квартире, вопросы, касающиеся оформления участка под гаражом, законности ведения строительства жилого дома, транспортного обслуживания отдельных микрорайонов, изъятия земли.


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