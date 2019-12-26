В Пензе живодер выбросил котика с 10 этажа

В Пензе волонтер группы « Save Life Помощь бездомным животным » сообщила редакции «Пенза-Пресс» о бесчеловечном поступке одного из жителей города, который избил кота и выбросил его с высоты 10 этажа. Умирающего питомца подобрала жительница дома, и теперь медики и волонтеры борются за его жизнь. Последние намерены добиться того, чтобы живодер понес заслуженное наказание.

«У нас произошел случай — мужчина истязал кота и выкинул его с 10 этажа. Кот выжил и сейчас находится у нас на реабилитации. Хотелось бы добиться наказания живодеру», — рассказала журналистам информагентства волонтер Диана.

По ее словам, жительница дома принесла выброшенного котика в клинику, его осмотрели врачи. У Бегемота (такое имя ему дали волонтеры) оказались сломаны две задние лапы, зубы, повреждена челюсть и разбита мордочка. Котик пережил операцию, ему удалили часть зубов, установили пластину на одну лапку, на другую — спицы, штифты и дренаж. Теперь ему необходимо постоянно делать обработку, так как рана на одной лапе была открытая, и она инфицировалась.

«Мотя уже пьет водичку и немного поел, когда лапы зафиксированы в одном положении, ему легче, однозначно не так больно, как раньше. […] Впереди — долгая реабилитация и социализация. Так как у Моти сейчас есть страх к людям, он боится резких движений и излишних прикосновений. Доверие к людям он потерял после такого. Будем благодарны каждому, кто будет поддерживать Мотю и помогать ему на всем пути восстановления», — отмечают волонтеры в группе.

Узнать, как помочь котику, который стал жертвой человеческой жестокости, можно здесь.