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Школьники из Сердобска встретились с Валерием Лидиным

26 декабря в 13:25 148 просмотров

Для старшеклассников из города Сердобска провели парламентский урок и экскурсию по зданию регионального Законодательного Собрания в Пензе.

С приветственным словом к ребятам обратился председатель регионального Заксобра Пензенской области Валерий Лидин, который является Почетным гражданином Сердобского района.

«Мне очень дорог Сердобск, это мой избирательный округ, часто его посещаю, провожу приемы, встречаюсь с жителями. Его будущее — это вы, именно от вас зависит, каким он станет», — сказал он.

Слова благодарности в адрес депутатов высказал руководитель сердобского поискового отряда «Азимут 58» Константин Кривулин, также принявший участие во встрече. Валерий Лидин отметил важность работы, которую ведут поисковики.

«Вы не только поднимаете останки бойцов, погибших в ходе сражений, вы устанавливаете имена умерших от ран в эвакогоспиталях, восстанавливаете мемориальные доски, определяете места захоронений», — подчеркнул он.

В преддверии Года памяти и славы спикер призвал учащихся лицея присоединиться к акциям, которые проводит Молодежный парламент и волонтерские организации, а также пригласил принять участие в творческих конкурсах, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобра.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ЗакСобра Пензенской области

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