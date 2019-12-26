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В Пензе ГАЗель сбила молодую женщину

26 декабря в 13:50 160 просмотров

В Пензе произошла авария с участием пешехода.

Сообщение о ДТП на улице Кривозерье поступило в ГИБДД 25 декабря в 18:15. Около дома № 18 ГАЗ-330232 сбил переходившую дорогу 27-летнюю женщину. За рулем машины находился 57-летний водитель.

В результате аварии пешеход получила травмы, пензячку госпитализировали, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По факту произошедшего проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, они напоминают водителям о том, что не нужно совершать резких маневров, чтобы избежать заносов. Пешеходам советуют использовать на одежде светоотражающие элементы.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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