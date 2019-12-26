В Пензе по решению суда водителя-наркомана лишили прав

Транспортный прокурор изучал уголовные дела и обнаружил, что жителя Пензы признали виновным в хранении запрещенных веществ. Экспертиза показала, что, к тому же, он страдает наркоманией и ему необходимо лечение. При этом мужчина имел водительское удостоверение.

В суд был направлен иск о лишении пензенца удостоверения. Там требования удовлетворили.

«В настоящее время еще два подобных административных исковых заявления находится на рассмотрении судов области», — сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.