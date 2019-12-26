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В Пензе по решению суда водителя-наркомана лишили прав

26 декабря в 14:17 78 просмотров

Пензенского водителя признали виновным в хранении наркотиков. По инициативе транспортной прокуратуры мужчину лишили прав.

Транспортный прокурор изучал уголовные дела и обнаружил, что жителя Пензы признали виновным в хранении запрещенных веществ. Экспертиза показала, что, к тому же, он страдает наркоманией и ему необходимо лечение. При этом мужчина имел водительское удостоверение.

В суд был направлен иск о лишении пензенца удостоверения. Там требования удовлетворили.

«В настоящее время еще два подобных административных исковых заявления находится на рассмотрении судов области», — сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.


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