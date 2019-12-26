Житель Неверкино поплатился за приглашение бродяги в гости

По данным полицейских, пенсионер выпивал у себя дома в компании людей в селе Неверкино. Кто-то из гостей украл у него деньги, паспорт и телефон. Мужчина обратился к правоохранителям.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили соседей сельчанина, чтобы установить очевидцев и свидетелей случившегося. Выяснилось, что имущество мужчины забрала 33-летняя гостья, которая ведет бродяжнический образ жизни. Она призналась в краже.

По данному факту проводится проверка.

«Не пускайте в свой дом незнакомцев и не пейте с ними спиртные напитки. Подобные случаи хищения имущества и денег после совместного распития происходят регулярно. Самый лучший способ защиты — это ваша бдительность и внимательность», — предупредили жителей региона в пресс-службе регионального управления МВД.