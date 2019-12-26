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Житель Неверкино поплатился за приглашение бродяги в гости

26 декабря в 14:38 36 просмотров

69-летний житель Неверкинского района Пензенской области устроил дома пьянку, в итоге его обокрали.

По данным полицейских, пенсионер выпивал у себя дома в компании людей в селе Неверкино. Кто-то из гостей украл у него деньги, паспорт и телефон. Мужчина обратился к правоохранителям.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили соседей сельчанина, чтобы установить очевидцев и свидетелей случившегося. Выяснилось, что имущество мужчины забрала 33-летняя гостья, которая ведет бродяжнический образ жизни. Она призналась в краже.

По данному факту проводится проверка.

«Не пускайте в свой дом незнакомцев и не пейте с ними спиртные напитки. Подобные случаи хищения имущества и денег после совместного распития происходят регулярно. Самый лучший способ защиты — это ваша бдительность и внимательность», — предупредили жителей региона в пресс-службе регионального управления МВД.


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