Как уберечься от гриппа в новогодние праздники

Наступили холода. Временами отмечаются перепады температуры воздуха. Неустойчивые погодные условия способствуют активизации респираторных вирусов, в том числе — и вирусов гриппа. По прогнозу Минздрава России, в конце декабря ожидается эпидемический подъем заболеваемости гриппом, а пик эпидемии придется на январь-февраль.

Какие же меры можно предпринять, чтобы уберечься от гриппа? Самым надежным средством защиты является вакцинация, которая обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые циркулируют в данном эпидемическом сезоне. Но прививки надо делать заранее: в сентябре-ноябре, так как защитные антитела формируются не менее трех недель.

Кроме вируса гриппа, существует еще более 200 респираторных вирусов, от которых нет специфической профилактики. Поэтому в период эпидемического подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом рекомендуются меры неспецифической профилактики.

Чтобы не заболеть, надо, в первую очередь одеваться по погоде, так как легко одетый человек, длительно находясь на холоде, переохлаждается и становится уязвимым для вирусов. Особенно надо беречь ноги, всегда должна быть теплая и сухая обувь. Беречь от холода поясницу, носить головной убор. В то же время не стоит слишком кутаться.

Большую роль в профилактике играет соблюдение правил гигиены. Надо часто мыть руки водой с мылом, особенно после прикосновения к потенциально загрязненным поверхностям: ручкам дверей, поручням в общественном транспорте, общим телефонным аппаратам, клавиатуре банкоматов. Можно мыть руки и с другими антибактериальными средствами. Это поможет предотвратить распространение вирусов.

С этой же целью можно носить с собой гигиенические спиртовые салфетки, специальный антисептический раствор. Не надо прикасаться к глазам, носу и рту немытыми руками, придя домой с улицы прежде всего помойте руки с мылом. Ручки на дверях периодически протирайте влажными дезинфицирующими салфетками. Регулярно проветривайте и проводите влажную уборку помещений, где вы проводите много времени, спите.

Зачастую в квартирах с центральным отоплением — очень сухой воздух, который ведет к сухости слизистых оболочек носа, снижая тем самым их защитные свойства. Увлажнитель воздуха, поставленный в квартире, поможет решить эту проблему.

В пик заболеваемости желательно отказаться от посещения людных мест, любых массовых мероприятий, меньше пользоваться общественным транспортом, так как все респираторные инфекции передаются воздушно-капельным и контактным путем. Держаться как можно дальше (на расстоянии до одного метра) от людей с явными симптомами респираторных инфекций. Прикрывайте рот и нос при кашле и чихании одноразовой салфеткой.

Если заболел кто-то из вашей семьи, то рекомендуется использовать специальные маски, которые предотвращают вдыхание вируса. Маски необходимо менять через каждые 3−4 часа.

Ведите активный образ жизни. Чаще бывайте на свежем воздухе. Вдыхайте холодный воздух через нос, не дышите на улице ртом, так как воздух в носу увлажняется, согревается, очищается от пыли и частично обеззараживается.

Высыпайтесь, спите не менее 8 часов в день, избегайте переутомления. Не курите и не употребляйте алкоголь, они мешают организму бороться с вирусами.

Увлекаться медикаментозными профилактическими средствами не следует, так как можно разбалансировать свою иммунную систему.

Чтобы уберечься от гриппа, надо полноценно питаться, включая большое количество витаминов, особенно эффективным считается витамин С. Надо есть капусту свежую и квашеную, которая богата витамином С, цитрусовые, гранаты и киви; морковь и тыкву, в которых много бета-каротина (провитамина А), каши из цельнозерновых круп, которые богаты клетчаткой, регулирующей работу желудочно-кишечного тракта и очищающей организм от ненужных веществ. Лук и чеснок, имбирь и лимон укрепляют иммунитет. Полезно пить чай с калиной, с черной смородиной, шиповником, малиной, облепихой.

При появлении первых симптомов заболевания: повышения температуры тела, появления головной боли, общего недомогания, кашля, необходимо остаться дома, вызвать врача и немедленно начинать назначенное им лечение. Это позволит избежать возникновения осложнений.

Ведение здорового образа жизни и выполнение наших рекомендаций помогут вам в полном здравии и в отличном настроении отметить новогодние праздники. Будьте здоровы! Счастливого Нового года!