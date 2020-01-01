Губернатор рассказал, почему решил играть в хоккей

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на встрече с детьми, которая прошла в Нижнем Ломове перед Новым годом, ответил на их вопросы. В частности, он поделился, почему решил заниматься хоккеем. На коньки глава региона встал всего несколько лет назад.

«Я вышел на лед, чтобы показать ребятам пример. Никогда не занимался хоккеем профессионально, немного играл, как и все деревенские ребята. Люблю спорт во всех его проявлениях! Сейчас я играю в хоккей для того, чтобы вам показать пример. Что хоть тихонько, но могу, чтобы вы тоже начали заниматься», — рассказал он.

Иван Белозерцев играет в Ночной хоккейной лиги, был капитаном пензенской сборной при игре с командой журналистов, представителей культуры. Традиционно выступает под номером 58. Также губернатор увлекается теннисом, бильярдом и другими видами спорта.

Не так давно в аккаунте главы региона в соцсети появилось видео о том, как Иван Белозерцев, преодолев страх высоты, поднялся по скалодрому, который установили в «Воейкове».

Один из вопросов школьников как раз был посвящен этому моменту.

«Я высоты боюсь с детства, но я преодолел страх, забрался на стенку скалодрома. Я понял, что могу подниматься выше и выше. Когда я был курсантом, мне было 18, мы несли службу и охраняли военную технику. Ты один в лесу, света не было. Я тогда боялся потерять автомат. Потом мы привыкали к этому, и я понимал, что просто надо быть бдительным. С возрастом появляется уверенность в себе, в оружии и во всем», - ответил он.

В рамках «детской прямой линии» губернатор ответил на вопросы о своей мечте, рассказал о своем детстве и родителях.