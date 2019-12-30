Чем пензенцам запомнится уходящий 2019 год? Комментарии жителей

До завершения 2019 года остаются считанные дни. Какими значимыми событиями он запомнится пензенцам? Журналисты информагентства попросили ответить на этот вопрос представителей различных сфер деятельности, добившихся высоких достижений в 2019 году, руководителей и экс-руководителей пензенских организаций.

Преподаватель немецкого языка школы № 11 Пензы Ирина Мухаметзянова признается: в 2019 году в ее жизни произошло множество ярких, радостных событий. Среди них — поездка в Германию с учениками, успешные выступления на городском и областном этапах конкурса «Учитель года», появление на доске почета, возвращение брата из армии.

«У меня, наверное, за всю жизнь не было столько событий, сколько за этот год! Он начался очень ярко и заканчивается точно так же. 4 января мы вместе с учениками впервые поехали в Германию, просто решили улучшить свои языковые навыки, посмотреть на страну, познакомиться с ее культурой. Потом я участвовала в конкурсе «Учитель года», на городском этапе стала победителем, на области заняла второе место. И весь год получился очень насыщенный, потому что надо было подтверждать статус: были всевозможные мастер-классы, открытые уроки, выступления. Раньше у меня никогда такого не было, очень много эмоций. И заканчивается год тоже очень радостным для меня событием — у меня брат пришел из армии буквально пять дней назад. Еще одно очень важное для меня событие — что мою фотографию повесили на доску почета. Возле Олимпийской аллеи открылась аллея учителей, и на День учителя ее обновляли. Было очень приятно», — рассказала Ирина Мухаметзянова.

Радость пензячке принесло и благоустройство Западной поляны в Пензе — микрорайона, который прочно ассоциируется с детством.

«Западную поляну просто обожаю и очень рада, что она в последнее время преображается, здесь прошло мое детство. Я — за изменения, это позволяет еще больше гордиться нашим городом и регионом», — отметила она.

Член Общественной палаты России, инициатор проектов для социальной адаптации людей с инвалидностью «Квартал Луи», «Дом Вероники» и «Новые берега» Мария Львова-Белова в беседе с журналистами информагентства отметила, что главное событие года для нее — сдача в эксплуатацию первых домов арт-поместья в Богословке.

«Первый этап проекта, который стартовал фактически в самом начале 2019-го, мы смогли завершить в этом же году, и это здорово. Это придает сил, и мы понимаем, что Пензенский регион заинтересован в этом. Мне кажется, это наша общая победа. Вторую волну заселения жильцов в «Новые берега» планируем в конце весны, это еще 23 человека. Конкурс на проживание запустим где-то через месяц. Всего сдавать будем 12 объектов на 120 человек, ждем на каком-то из этапов вновь приезда полномочного представителя президента в ПФО Игоря Анатольевича Комарова», — рассказала общественница.

Важными событиями для Марии Львовой-Беловой также стали Дни Пензенской области в Совете Федерации и строительство Спасского собора, которое уже близится к завершению.

«В этом году также очень важным для меня событием были Дни Пензенской области в Совете Федерации, мы презентовали там наши проекты, показывали результаты. Удалось эффективно поговорить с Валентиной Ивановной Матвиенко, и это тоже было знаковым событием для нас.

Очень здорово, что у нас завершается строительство Спасского собора. Недавно проезжала на машине и специально вышла посмотреть — увидела, что уже монтируют ограждения. Конечно, эта мощь впечатляет, и здорово, что у нас появляется такой объект», — поделилась она.

Пензенский гимнаст Денис Аблязин главным событием года в своей жизни назвал победу российской команды на чемпионате мира. Впереди — олимпиада, и все силы сейчас спортсмен отдает восстановительным тренировкам после переломов и подготовке к соревнованиям.

«В целом 2019-й заканчивается очень хорошо, мы сделали то, что задумывали, все вернулись с золотыми медалями. Работаем дальше, готовимся к Олимпиаде. Планов на следующий год у нас много», — рассказал он.

Очень удачным 2019 год выдался для представителей пензенских дорожных организаций: Пензенская область в очередной раз вошла в число лидеров по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Свой вклад в общий результат внесли ООО «Лунинская передвижная механизированная колонна» и «Пачелмская дорожно-передвижная механизированная колонна».

«Год для дорожников Пензенской области был удачный. Сама отрасль — среди лидеров в России по реализации нацпроекта «БКАД», уже несколько лет подряд держим позиции. Вклад в этот результат внесла и наша организация, мы в 2019 году отремонтировали и построили более 30 км дорог разных районах области: в Иссинском, Лунинском, Бессоновском. Поэтому год сам по себе был неплохой, и то, что мы его прошли без потерь, сохранили коллектив, увеличили зарплату — сейчас средняя в нашей организации выше областной, более 30 тысяч, имеем уже достаточно большую материально-техническую базу — это все нас очень радует. Мы развиваемся во благо Пензенской области. Хотелось бы в преддверии Нового года пожелать всем пензенцам стабильности, здоровья и процветания», — сказал гендиректор ООО «Лунинская ПМК» Александр Демидов.

«Солидарен с коллегой, дорожные компании в Пензенской области сейчас развиваются, активно ремонтируем и строим дороги каждый год. Регион заметно преображается, и это очень здорово», — отметил гендиректор ООО «Пачелмская ДПМК» Владимир Мартынов.

Директор областного аэропорта Юрий Осколков также рассказал о нескольких важных для пензенских авиапассажиров событиях, а также о проблемных вопросах, с которыми учреждение столкнулось в уходящем году.

«Возвращаясь к началу года, вспоминаю, что зимний период был очень сложный в части погодных условий, пришлось приложить усилия для того, чтобы выполнялись регулярные рейсы. Очень доволен тем, что мы возобновили полеты в Санкт-Петербург, частоту рейсов будем увеличивать до трех раз в неделю. Вчера буквально подписали договор с одной из авиакомпаний о продолжении работы на следующий период. Они планируют в апреле перейти на более вместительные воздушные суда. В целом по показателям год неплохой, итоги пока мы не подвели, но уже точно превысили показатели прошлого года по пассажиропотоку. Ожидаем строительства нового аэровокзала, как сказал губернатор на прошедшей пресс-конференции, он все-таки будет построен. Но пока решается вопрос, на средства частного инвестора или же на бюджетные. Мы — в ожидании этих событий», — признался Юрий Иванович.

Прокурор Пензенской области Виктор Костяев, возглавлявший орган в лихие 90-е, в этом году отметивший 84-летие, оценил перемены в регионе с профессиональной точки зрения.

«Когда я перевелся в Пензенскую область в 1991 году, картина, конечно, была совершенно другая. Сегодня в регионе — не так много нарушений и преступлений, здорово, что губернатор очень быстро реагирует на все негативные процессы. Например, по никотиносодержащим смесям, снюсам была очень оперативная реакция. В итоге проведена работа с детьми и педагогами, с продавцами этих товаров, принят соответствующий закон. Я считаю, что область развивается в правильном направлении. Есть взаимопонимание между правоохранительными органами и органами власти, а это очень важно, ведь мы все живем в одном доме — нашей Пензенской области, и цель у нас — общая», — поделился мнением Виктор Федорович.

Напомним, ранее информационное агентство также подводило итоги уходящего года: мы составили список наиболее значимых для региона позитивных событий. Были приобретены новые автомобили для школ, службы скорой помощи, МЧС, соцслужб, редакций районных СМИ, введены в эксплуатацию новые промышленные объекты, благоустроены общественные пространства, одержаны победы на важных спортивных состязаниях, начата реконструкция значимых объектов. Почитать подробнее о том, как преобразилась Пензенская область за 2019 год, можно ЗДЕСЬ.