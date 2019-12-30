Как не заболеть в новогодние праздники? Советы от пензенского минздрава

Начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека минздрава Пензенской области Галина Рожкова рассказала, как в праздничный период не заболеть ОРВИ и гриппом, острыми кишечными инфекциями или корью.

«Зимнее время — это период эпидемического сезона заболеваемости ОРВИ и гриппом, регистрируемый ежегодно во всех странах мира. В Пензенской области в период с 16 по 22 декабря было зарегистрировано 2041 случаев ОРВИ, в целом по области заболеваемость ниже эпидпорога на 41,56%. Лабораторным методом подтвержден 1 случай гриппа В. Регистрация вирусов гриппа В в начале эпидемического сезона характерна для большинства стран, может привести к затяжному течению эпидемического сезона заболеваемости и развитию тяжелых и осложненных форм гриппа», — отметила Галина Рожкова.

По ее словам, самой надежной защитой от гриппа является вакцинация. Она продлена до 1 января 2020 года, и у пензенцев еще есть возможность получить прививку в поликлинике по месту прикрепления.

Как сообщает пресс-служба министерства, за 11 месяцев в регионе также зарегистрировали 10 случаев заболевания корью, причем первые случаи — завезенные из других регионов.

Также в период праздников есть риск заболеваний кишечными инфекциями при несоблюдении правил приготовления и хранения пищевых продуктов, гигиенических правил. Специалисты минздрава подготовили памятку для населения по профилактике:

1. Как можно чаще мыть руки с мылом или антибактериальными средствами;

2. Избегать контакта с больными;

3. При возможном контакте с ними надевать маску;

4. Не трогать грязными руками глаза, нос и рот;

5. Регулярно проветривать помещение, проводить влажную уборку;

6. Не готовить продукты «впрок», соблюдать правила хранения и сроки употребления;

7. Вести здоровый образ жизни (полноценный сон, свежий воздух, активный отдых, сбалансированная пища, богатая витаминами).