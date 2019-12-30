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В Кузнецке жуткий пожар унес жизни женщины и ребенка

29 декабря в 09:17 832 просмотра

В городе Кузнецке Пензенской области в ночь на 29 декабря вспыхнул дом.

По предварительным данным, пожар произошел в 23.02. Огонь уничтожил кровлю и все внутри кирпичного дома, площадью 100 квадратных метров.

Внутри жилища сотрудники МЧС обнаружили тела 47-летней женщины и мальчика. Кроме того, в огне пострадали 81-летний пенсионер и 49-летний мужчина, их состояние неизвестно. Тушили полыхающее строение 16 человек с помощью четырех спецмашин.

«По факту случившегося проводится проверка», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности при разжигании печей — обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой управления МЧС по Пензенской области

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