Сбил девушку и знак. Пензенцы рассказали о пьяных покатушках автолюбителя

Жители Пензы рассказали в Сети о пьяном водителе, который устроил ДТП в центре города.

Видеозапись и фото машины пользователи опубликовали в группе соцсети «ВКонтакте». Они пояснили, что действия разворачивались примерно в 18:50. Очевидцы предположили, что водитель был пьян.

«Машина торчит в крыльце магазина на улице Кулакова. Снес знак «Пешеходная зона»», — написал автор поста.

Подписчики сообщества в комментариях добавили, что эта легковушка ранее сбила девушку на улице Суворова на пешеходном переходе.

«Девушка жива, она уже почти перешла дорогу. Мы позади нее шли. Ужасное зрелище», — уточнил Алексей.

О состоянии пострадавшей ничего неизвестно. Официальной информации о случившемся нет.

Напомним, за пьяную езду водителям может грозить лишение прав до двух лет. Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.