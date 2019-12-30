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«Семья стояла на учете». В МЧС рассказали подробности пожара в Кузнецке

29 декабря в 10:15 496 просмотров

В городе Кузнецке Пензенской области произошел пожар, который унес жизни двух человек. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили подробности.

«Данная семья состояла на учете, как входящая в группу риска. Неоднократно их посещала комиссия, состоящая из специалистов администрации, соцзащиты, МЧС и полиции. В ноябре в доме были установлены автономные пожарные извещатели», — рассказали в ведомстве.

Кирпичный дом вспыхнул 28 декабря в 23:02. Внутри сотрудники МЧС обнаружили тела 47-летней женщины и мальчика. Помимо этого, в огне пострадали 81-летний пенсионер и 49-летний мужчина, их состояние неизвестно. Пламя тушили 16 человек с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка.

«Главное управление МЧС России по Пензенской области обращается к пензенцам и гостям области. В период праздников не теряйте бдительность, соблюдайте правила пожарной безопасности. Помните: огонь ошибок не прощает», — добавили в пресс-службе.


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