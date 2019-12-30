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Губернатор поделился новогодним фото с супругой

29 декабря в 10:36 872 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев опубликовал в Сети фотографию со своей женой.

Снимок появился в аккаунте главы региона в соцсети Instagram. Судя по всему, кадр был сделан в Москве.

«Новогоднее, семейное. С супругой», — написал Иван Белозерцев.

Пользователи в комментариях отметили, что у губернатора — очень красивая жена. Также они пожелали Ивану Белозерцеву всех благ в новом году, здоровья, семейного счастья и поблагодарили его за проделанную работу.

«Спасибо за все, что вы делаете для города и для людей, которые обращаются с просьбами», — написала девушка под ником kadriiaedeleva.

«Иван Александрович, огромное человеческое спасибо вам за помощь в достройке ранее проблемного дома ЖК «Маяковский»! Новость о получении разрешения на ввод в эксплуатацию дома и торжественной сдачи ЖК безмерно порадовала всех, кто покупал квартиры там и ждал сдачи в течение почти пяти лет. Отдельное спасибо главному строителю Ю. А. Крячко, который достроил дом. Нашей области очень повезло с отзывчивым к чужим проблемам губернатором. Спасибо большое еще раз», — отметила в комментариях подписчица под ником ustimenko.o.

Напомним, дом ЖК «Маяковский» сдали 28 декабря. Жильцы дома торжественно перерезали ленту. В Пензе также ввели в эксплуатацию другой проблемный объект — первую очередь ЖК «Райки» и дом на улице 8 марта.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/B6nlidwF9-H/

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