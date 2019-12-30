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«Летальный исход». В Арбеково легковушка сбила пешехода

29 декабря в 11:20 1292 просмотра

В Пензе в Арбеково ночью 29 декабря произошло смертельное ДТП. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал видео и фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что отечественная легковушка сбила мужчину на проспекте Победы неподалеку от ЦНТИ.

«Летальный исход», — добавил автор поста.

Судя по кадрам, в этом месте нет пешеходного перехода. На месте работали сотрудники ГИБДД и медики. Официальной информации об аварии нет.

В Госавтоинспекции просят пензенцев соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам необходимо переходить проезжую часть только по «зебре» и убедившись, что машины пропускают.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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