В СКР опубликовали видео с места смертельного пожара в Кузнецке

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29 декабря в 11:33 664 просмотра

В Пензенской области в городе Кузнецке 47-летняя женщина и ребенок погибли в горящем доме. Следователи выясняют причины трагедии.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, дом вспыхнул в ночь на 29 декабря. О возгорании дежурному МЧС сообщили соседи. После того, как специалисты потушили огонь, в жилище обнаружили тела матери и сына.

В пожаре также пострадали двое мужчин — 49 лет и 81 года. Первого доставили в больницу, второму госпитализация не потребовалась.

«При осмотре места происшествия на телах погибших повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы», — добавили в ведомстве.

Предварительно установлено, что дом мог вспыхнуть из-за замыкания электропроводки. Точная причина будет известна после проверки.

Фотография: фото и видео - https://penza.sledcom.ru/news/item/1425727/

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