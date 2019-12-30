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Россиянам рассказали, как выбирать мандарины

29 декабря в 12:09 308 просмотров

Специалисты Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия назвали критерии выбора мандаринов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что хорошие мандарины от плохих можно отличить по цвету. Спелые и сладкие цитрусы обычно оранжевые или оранжево-красные, без черных пятен. При покупке новогодних фруктов необходимо обратить внимание на форму плодов и проверить каждый на упругость. Если мандарин проминается под пальцем, он может быть гнилым.

Эксперты добавили, что в народе ходит миф, что если на мандарине есть листочки, то он обязательно хороший. На самом деле, это ни о чем не говорит. Лист — не показатель качества. Выбирать мандарины стоит по сорту, вкус которого вам нравится больше. Хранить фрукты можно около месяца — они не портятся при температуре от трех до восьми градусов.


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