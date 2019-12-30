Иван Белозерцев обсудил с советниками итоги года (видео)

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел встречу со своими советниками по итогам 2019 года. Они обсудили вопросы социально-экономического развития, а также строительства, здравоохранения, образования, науки, культуры и развития сельского хозяйства.

В 2019-м был реализован ряд инвестиционных проектов. Так, в июле в Кузнецком районе открылся крупнейший в Европе завод по производству поролона. Инвестиции составили более 1,5 млрд рублей. Запланированные мощности — до 30 тысяч тонн продукции в год. Под Сердобском открылось предприятие по выращиванию шампиньонов, с оборотом — до 5000 тонн грибов в год. В Нижнеломовском районе запустили производство мяса индейки: до 155 тысяч тонн в год. Вклад инвестора — 11,6 миллиардов рублей, сообщает телеканал «Экспресс».

«По промышленной группе объем продукции вырос на 104−105%, по индексу промышленного производства на 105,2%, даже может быть на 106, посмотрим последние отгрузки. Работают наши промышленные предприятия, заводы военно-промышленного комплекса, справляются с задачей, с государственным заказом», — отметил глава региона.

Несмотря на засушливое лето, по урожайности зерновых культур Пензенская область заняла третье место в Поволжском Федеральном округе. Внимание в 2019-м уделили и сфере здравоохранения: были закуплены новые машины скорой помощи, реанимобили, отремонтированы отделения и поликлиники, частично обновлено оборудование. В Нижнем Ломове открыли новую детскую больницу, деньги на строительство которой были выделены из областного бюджета.