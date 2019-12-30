В 300 торговых точках прекратили продавать снюсы (видео)

В Пензе к хартии о нераспространении никотиносодержащих смесей присоединилось 350 субъектов торговли. Полностью продажа прекращена в 300 магазинах.

«Работа не закончена, она продолжается. К хартии присоединяются более мелкие торговые объекты, такие как магазины шаговой доступности, это позитивный момент. Данная работа проходит не только на территории Пензы, но и в районах», — рассказал заместитель начальника управления рынка продовольствия и лицензирования Министерства сельского хозяйства Пензенской области Павел Гусев.

Специалисты регионального министерства сельского хозяйства ежедневно проводят мониторинг торговых сетей, сообщает телеканал «Экспресс». Продолжается и прием обращений от неравнодушных граждан. Если вы стали свидетелем продажи снюсов несовершеннолетним в магазинах, или увидели, как реализуют некурительную никотиносодержащую смесь школьникам, специалисты просят сообщить об этом по номеру «горячей линии» 56−33−08.