Вручение пензенцам госнаград за выдающиеся достижения
Торжественный прием губернатора в ККЗ «Пенза»
Елочка, не гори! Пензенцам рассказали, как выбрать безопасную гирлянду
Ярко, но без огня. МЧС дало пензенцам советы по выбору безопасного фейерверка
Наши новости
Пензенцам напомнили об изменении режима работы больниц в праздники
В МВД прокомментировали слухи о раздаче Дедом Морозом снюса в Пензе
Пензенцев в праздники приглашают на каток
Пензенцам предлагают закупиться к Новому году на ярмарках
Губернатор поделился новогодним фото с супругой
В пензенском МЧС обсудили подготовку к работе в период зимних праздников
В Пензенской области займутся благоустройством родников
В Пензе проверили готовность аварийных бригад на сетях электроснабжения
Пензенцев предупреждают о снегопаде под Новый год
Пензенцев призывают присоединиться к флешмобу «Новогодний экодвор»

В 300 торговых точках прекратили продавать снюсы (видео)

29 декабря в 13:49 398 просмотров

В Пензе к хартии о нераспространении никотиносодержащих смесей присоединилось 350 субъектов торговли. Полностью продажа прекращена в 300 магазинах.

«Работа не закончена, она продолжается. К хартии присоединяются более мелкие торговые объекты, такие как магазины шаговой доступности, это позитивный момент. Данная работа проходит не только на территории Пензы, но и в районах», — рассказал заместитель начальника управления рынка продовольствия и лицензирования Министерства сельского хозяйства Пензенской области Павел Гусев.

Специалисты регионального министерства сельского хозяйства ежедневно проводят мониторинг торговых сетей, сообщает телеканал «Экспресс». Продолжается и прием обращений от неравнодушных граждан. Если вы стали свидетелем продажи снюсов несовершеннолетним в магазинах, или увидели, как реализуют некурительную никотиносодержащую смесь школьникам, специалисты просят сообщить об этом по номеру «горячей линии» 56−33−08.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...