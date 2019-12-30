Мэр Кузнецка подвел итоги года (видео)

Благоустройство, ремонт учреждений бюджетной сферы, реализация инвестпроектов и подготовка к праздникам. В городе Кузнецке Пензенской области подвели итоги уходящего года и наметили планы на новый. О главных достижениях и разочарованиях 2019-го рассказал глава городской администрации Сергей Златогорский.

Трудный, но результативный. Так в двух словах уходящий год охарактеризовал мэр Кузнецка Сергей Златогорский. В жизнь удалось воплотить большую часть из задуманных планов. К числу наиболее значимых событий градоначальник отнес открытие завода по производству поролона и благоустройство центральной части города на средства федерального гранта.

«В центре города стало лучше. Может, пока эту красоту не все поняли, она ушла под снег. Потом расставим все, что у нас на складах есть. Сейчас, я считаю, нет смысла в снег втыкать лавочки и урны», — отметил Сергей Златогорский.

К разочарованиям года он отнес ситуацию с гимназией № 9, где затянулось начало капремонта крыши и школьников перевели в городскую школу № 3. От итогов прошлого перешли к планам на будущее. Мэр рассказал, как планируется праздновать 240-летие основание Кузнецка и 75-летие победы в Великой Отечественной войне.

«Мы договаривались, что на центральном кладбище сделаем плиты с именами солдат, офицеров, которые умерли в госпиталях Кузнецка от ран, которые не были увековечены по разным причинам на холме славы», — пояснил он.

В список наиболее важных событий в 2020-м также вошли возведение станции обезжелезивания на водозаборе № 8, продолжение строительства здания хирургического корпуса кузнецкой межрайонной больницы, ремонт школы № 2, детского сада № 24, реконструкция стадиона в западном микрорайоне, обустройство нового сквера в южном микрорайоне.

«Я думаю, что у нас есть основания по-доброму проводить уходящий год. И есть все основания, чтобы ждать от предстоящего года позитивных перемен в решении общегородских проблем, в задач для развития Кузнецка», — подытожил Сергей Златогорский.



В заключение пресс-конференции глава администрации поздравил журналистов с наступающим Новым годом и поблагодарил их за объективное освещение событий в городе, сообщает телеканал «Экспресс».