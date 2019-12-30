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Пензенцев в праздники приглашают на каток

29 декабря в 15:04 310 просмотров

Жителей Пензы приглашают на дополнительные сеансы катания во дворец спорта «Рубин» в новогодние праздники.

Сеансы будут проходить:

— 31 декабря — 13:45−14:45, 15:00−16:00.

— 1 января — 13:45−14:45, 15:00−16:00, 16:15−17:15, 17:30−18:30, 18:45−19:45, 20:00−21:00.

- 2 января — 11:15−12:15, 12:30−13:30, 13:45−14:45, 15:00−16:00, 16:15−17:15, 17:30−18:30,18:45−19:45, 20:00−21:00.

— 3 января — 15:00−16:00, 16:15−17:15, 17:30−18:30, 18:45−19:45, 20:00−21:00.

— 4 января — 11:15−12:15, 12:30−13:30, 13:45−14:45, 15:00−16:00, 16:15−17:15, 17:30−18:30,18:45—19:45.

— 5 января — 14:00−15:00, 15:15−16:15, 16:30−17:30, 17:45−18:45,19:00—20:00.

- 6 января — 13:45−14:45, 15:00−16:00, 16:15−17:15, 17:30−18:30.

— 7 января — 13:45−14:45, 15:00−16:00, 16:15−17:15, 17:30−18:30, 18:45−19:45.

— 8 января — 13:45−14:45, 15:00−16:00, 16:15−17:15, 17:30−18:30.

— 9 января — 13:45−14:45, 15:00−16:00, 16:15−17:15, 17:30−18:30.

— 10 января — 17:30—18:30.

— 11 января — 15:30−16:30, 16:45−17:45, 18:00−19:00.

— 12 января — 14:00−15:00, 15:15−16:15.

Дополнительную информацию можно узнать по номеру 68−57−68, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, помимо этого, пензенцы могут покататься на открытых катках. Карту с местами катания и проката коньков можно посмотреть здесь.


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