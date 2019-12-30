На Южной поляне машина «Яндекс.Такси» попала в ДТП

Житель Пензы рассказал редакции информагентства об аварии, которая произошла днем 29 декабря на Южной поляне.

Мужчина прислал фотографию с места происшествия и уточнил, что столкнулись Renault и Datsun с логотипом «Яндекс.Такси». ДТП произошло примерно в 13:30 на улице Красной неподалеку от зоопарка.

Судя по фото, у машины такси разбито левое крыло, бампер и левая фара. Повреждение второго участника аварии не видно.

«Примерно в 14:10 автомобили увозили с места происшествия на эвакуаторе», — добавил очевидец.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию. Помимо этого, из-за наступления холодов и образования гололеда водителей просят не совершать резких маневров, чтобы избежать заносов.