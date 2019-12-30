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Пензячке в салате попалось битое стекло

29 декабря в 16:11 346 просмотров

Жительница Пензы купила себе на обед салат и пришла в ужас от его содержимого.

Фотографию продукта женщина запостила в группе соцсети «ВКонтакте». Она рассказала, что в салате ей попались куски битого стекла. Купила она его в сетевом магазине на улице Мира.

«Извинения от администратора и 90 рублей возврата я получила, но последствия могли бы быть катастрофическими», — написала она.

Пользователи в комментариях отметили, что им тоже попадалось стекло в еде из этого магазина. Они посоветовали пензячке обратиться в Роспотребнадзор, чтобы специалисты проверили продукцию торговой точки.

Фотография: скриншот - https://vk.com/black_pnz

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