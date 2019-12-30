В Роскачестве рассказали, как выбрать качественный сервелат

В преддверии Нового года россияне штурмуют магазины в поисках продуктов для праздничного меню. В Роскачестве рассказали, как не потеряться в многообразии сервелата и купить качественный продукт.

«Сервелат — не название колбасы, как думают многие потребители. Это определенный вид колбас, имеющих характерный рисунок на разрезе», — пояснили в Роскачестве.

На срезе такой колбасы должен виднеться белый или немного розоватый шпик. Желтый оттенок может говорить об окислении жира в шпике и истечении срока годности, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости. Качественный сервелат должен быть зернистой структуры с кусочками шпика не более трех миллиметров. Эксперты предупреждают, что такая колбаса не может стоить очень дешево, поэтому низкая стоимость должна настораживать.

По ГОСТу в состав сервелата должна входить говядина, свиная грудинка или нежирное мясо. Также производители могут добавлять такие ингредиенты, как сахар, мускатный орех, черный перец или фиксатор окраски Е250. Ничего другого там быть не должно.

Колбасу можно хранить месяц при температуре от нуля до плюс шести градусов. Если сервелат заморожен и хранится при минус 10 градусах, то он сможет пролежать до 90 суток. Оболочка колбасы должна быть чистой и сухой, чтобы на ней не появилась плесень.