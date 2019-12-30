Пензенцам напомнили об изменении режима работы больниц в праздники (видео)

Впереди длительные новогодние праздники. Это время медики называют периодом повышенной опасности, ведь им предстоит работать в особом режиме. Так, с 31 декабря по 9 января в работы городских и районных больниц и поликлиник Пензенской области внесены коррективы.

«31 числа режим работы будет как во вторник. Это значит, что все пациенты, которые были записаны, придут на прием. Начиная с 1 января у нас идет градация объемов оказания медпомощи в зависимости от того, сколько населения прикреплено к медорганизации. Если речь идет о маленьких больницах, которые обслуживают до 10 тысяч человек, то там медпомощь будет оказываться в виде неотложной все дни, кроме воскресенья, 1 и 7 января», — пояснила начальник отдела министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева.

Крупные медучреждения Пензы и районов области, которые обслуживают свыше 20 тысяч человек, будут оказывать неотложную медпомощь ежедневно с 8 до 14 часов кроме 1 и 7 января, сообщает телеканал «Экспресс». Кроме того, медицинскую помощь в этот период специалисты будут оказывать и на дому. Более полная информация о работе размещена на сайте каждой медорганизации.