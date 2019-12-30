Вручение пензенцам госнаград за выдающиеся достижения
Торжественный прием губернатора в ККЗ «Пенза»
Елочка, не гори! Пензенцам рассказали, как выбрать безопасную гирлянду
Ярко, но без огня. МЧС дало пензенцам советы по выбору безопасного фейерверка
Наши новости
Пензенцам напомнили об изменении режима работы больниц в праздники
Пензенцев в праздники приглашают на каток
В 300 торговых точках прекратили продавать снюсы
Пензенцам предлагают закупиться к Новому году на ярмарках
Губернатор поделился новогодним фото с супругой
В пензенском МЧС обсудили подготовку к работе в период зимних праздников
В Пензенской области займутся благоустройством родников
В Пензе проверили готовность аварийных бригад на сетях электроснабжения
Пензенцев предупреждают о снегопаде под Новый год
Пензенцев призывают присоединиться к флешмобу «Новогодний экодвор»

В МВД прокомментировали слухи о раздаче Дедом Морозом снюса в Пензе

29 декабря в 15:22 700 просмотров

В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Дед Мороз раздавал детям под видом конфет снюсы — никотиносодержащие смеси.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что такая информация появилась 29 декабря. В СМИ писали, что какой-то мужчина в костюме Деда Мороза раздавал снюс возле гимназии № 1.

«По данному факту в полицию заявлений не поступало. Сотрудники МВД в настоящее время проверяют данную информацию и устанавливают все обстоятельства случившегося», — добавили в ведомстве.

Напомним, в Пензенской области идет активная борьба с продажей снюсов подросткам. 19 декабря депутаты Законодательного Собрания региона рассмотрели законопроект о запрете продажи этих веществ несовершеннолетним. Депутаты поддержали это решение единогласно.

О фактах торговли снюсами можно сообщить по номеру 8 (8412) 56-33-08. Режим его работы — с 9:00 до 18:00. Также информацию можно направить на адрес электронной почты: сomlicenz@mail.ru.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...