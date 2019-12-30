В МВД прокомментировали слухи о раздаче Дедом Морозом снюса в Пензе

В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Дед Мороз раздавал детям под видом конфет снюсы — никотиносодержащие смеси.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что такая информация появилась 29 декабря. В СМИ писали, что какой-то мужчина в костюме Деда Мороза раздавал снюс возле гимназии № 1.

«По данному факту в полицию заявлений не поступало. Сотрудники МВД в настоящее время проверяют данную информацию и устанавливают все обстоятельства случившегося», — добавили в ведомстве.

Напомним, в Пензенской области идет активная борьба с продажей снюсов подросткам. 19 декабря депутаты Законодательного Собрания региона рассмотрели законопроект о запрете продажи этих веществ несовершеннолетним. Депутаты поддержали это решение единогласно.

О фактах торговли снюсами можно сообщить по номеру 8 (8412) 56-33-08. Режим его работы — с 9:00 до 18:00. Также информацию можно направить на адрес электронной почты: сomlicenz@mail.ru.