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В пензенском архиве открыли выставку, посвященную Великой Отечественной войне (видео)

29 декабря в 17:54 374 просмотра

В Государственном архиве Пензенской области открылась выставка, посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне (0+) В ее экспозицию вошли уникальные документы: постановления правительства, районной власти, а также много материалов из личных архивов. Новый проект организован совместно с департаментом СМИ региона.

Внимание гостей Государственного архива Пензенской области было приковано к новеньким стендам. Их установили несколько дней назад. На каждом — примерно по 20 экспонатов — уникальные архивные документы времен великой отечественной войны. Это и распоряжения, и солдатские письма-треугольнички, плакаты, и большое количество фотоматериалов. Их в архив передали родственники бойцов и фотокорреспонденты.

«Это решения органов власти, которые рассказывают о том, как наша область переходила, как принято было говорить, с мирных рельсов на военные, как здесь открывались и эвакуировались заводы. Это документы разных уровней тогдашней власти: пензенского обкома КПСС, пензенского облисполкома, райисполкома, горисполкома», — рассказала начальник отдела Государственного архива Пензенской области Светлана Петрина.

Эти документы частенько появлялись на страницах районных газет. Благодаря совместному проекту департамента СМИ и архива, теперь можно познакомиться с подшивками большинства периодических изданий, выходивших в 40-е. По словам специалистов, выпуски были небольшие, но содержательные.

«Половину любой газеты того времени будут занимать международные новости и события страны. А новости района, что нас больше всего интересует, как правило, помещались в конце на последних полосах. Единственное, что сбоку могли разместить, — это, например, сообщения о том, что тот или иной колхоз получил переходящее знамя областного райкома», — пояснил главный методист Государственного архива Пензенской области Максим Буряков.

Осмотреть новую экспозицию все желающие могут в Государственном архиве Пензенской области в течение всего юбилейного года. Кроме этого, специалисты Госархива готовят несколько нестационарных выставок, с которыми будут выезжать в школы, учреждения здравоохранения и культуры, сообщает телеканал «Экспресс».


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