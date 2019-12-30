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В жутком ДТП на трассе под Пензой погиб хоккеист

29 декабря в 16:24 458 просмотров

В аварии, которая произошла на трассе М-5 «Урал» в Пензе возле поворота на поселок Монтажный, погиб 21-летний хоккеист Артем Карпенко.

Парень выступал за «Южный Урал». Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

«Погиб воспитанник орской школы хоккея Артем Карпенко. Он находился за рулем иномарки. Хоккейный клуб «Южный Урал» выражает соболезнования родным и близким Артема», — написали на сайте.

Напомним, 27 декабря столкнулись «Газель» и Kia Rio. Грузовик загорелся, а у легковушки была вмята вся передняя часть. По данным Госавтоинспекции, в аварии погибли 21-летний водитель легковушки и пассажирка «Газели». 52-летний водитель отечественного автомобиля доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию. Помимо этого, из-за наступления холодов и образования гололеда водителей просят не совершать резких маневров, чтобы избежать заносов.

Фотография: скриншот - http://www.orsk-hockey.ru/press_center/feeds/2804

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